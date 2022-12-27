Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Влахович не успеет восстановиться до возобновления сезона в Серии А

27 Декабря 2022 • 22:23 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
1 5.50 X 3.85 2 1.63
04.01 20:30

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не готов играть из-за травмы.

Из-за повреждения, полученного до чемпионата мира, серб провёл менее 80 игровых минут в Катаре, а в расположение клуба вновь вернулся травмированным. Как стало известно Sky Sport, 22-летний форвард вряд ли успеет залечить мышечное повреждение до матча Серии А против «Кремонезе», который пройдёт 4 января.

В текущем сезоне Душан Влахович провёл 15 поединков за «бьянконери», записав себе в актив семь забитых мячей и две результативные передачи.

После 15 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на десять баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кремонезе Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЕМОНЕЗЕ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
22:23 · Италия. Серия А
Влахович не успеет восстановиться до возобновления сезона в Серии А
21:40 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса» может заменить Шкриньяра в «Интере»
21:37 · Италия. Серия А
Де Врей интересен мадридскому «Атлетико» и «Тоттенхэму»
19:36 · Италия. Серия А
Лукаку стал самым подешевевшим игроком в Серии А в уходящем году
19:16 · Италия. Серия А
Леау – самый подорожавший игрок Серии А в 2022 году
18:04 · Италия. Серия А
​Аньелли высказался о своём уходе с президентского кресла в «Ювентусе»
17:57 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес может сыграть за «Интер» в первом матче нового года
17:53 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес озвучил свою позицию боссам «Интера» 1
16:28 · Италия. Серия А
В «Торино» высказались о возможном подписании Шомуродова эксклюзив
16:15 · Италия. Серия А
Арривабене: «Ювентус» подписал ди Марию, чтобы он наставлял молодых игроков» 1
16:10 · Италия. Серия А
Бывший исполнительный директор «Ювентуса» объяснил, почему клуб не смог сохранить Дибалу
15:24 · Германия. Бундеслига
Тюрам готов перейти в «Интер»
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен Малиновский, но сейчас переговоры о трансфере не ведутся
14:24 · Германия. Бундеслига
«Интер» может заменить Дюмфриса игроком «Баварии»
13:01 · Италия. Серия А
«Интер» продаст Шкриньяра в январе, если игрок откажется продлевать контракт
Все новости
Рекомендуем