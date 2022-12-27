Влахович не успеет восстановиться до возобновления сезона в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не готов играть из-за травмы.

Из-за повреждения, полученного до чемпионата мира, серб провёл менее 80 игровых минут в Катаре, а в расположение клуба вновь вернулся травмированным. Как стало известно Sky Sport, 22-летний форвард вряд ли успеет залечить мышечное повреждение до матча Серии А против «Кремонезе», который пройдёт 4 января.

В текущем сезоне Душан Влахович провёл 15 поединков за «бьянконери», записав себе в актив семь забитых мячей и две результативные передачи.

После 15 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на десять баллов.