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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» договорился с Илингом о новом контракте

03 Декабря 2022 • 09:16 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
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04.01 20:30

«Ювентус» договорился с 19-летним полузащитником Самуэлем Илингом  о продлении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Нынешний же контракт молодого англичанина с туринским клубом действует до конца июня следующего года.  

В текущем сезоне Илинг провёл за «Ювентус» четыре игры, отметившись в них двумя результативными передачами. Напомним, что английский вингер является воспитанником лондонского «Челси», откуда он и перебрался в Италию осенью 2020 года.  

Портал Transfermarkt оценивает Илинга в 700 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Самуэль Илинг
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