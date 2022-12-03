«Ювентус» договорился с Илингом о новом контракте

«Ювентус» договорился с 19-летним полузащитником Самуэлем Илингом о продлении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Нынешний же контракт молодого англичанина с туринским клубом действует до конца июня следующего года.

В текущем сезоне Илинг провёл за «Ювентус» четыре игры, отметившись в них двумя результативными передачами. Напомним, что английский вингер является воспитанником лондонского «Челси», откуда он и перебрался в Италию осенью 2020 года.

Портал Transfermarkt оценивает Илинга в 700 тысяч евро.