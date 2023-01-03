Мостовой признался, что мог перейти в «Ливерпуль» и «Ювентус»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что мог перейти в «Ювентус» и «Ливерпуль». Ранее экс-игрок заявил, что им интересовались «Реал» и «Барселона», но «Сельта» запросила слишком много денег за трансфер. На тот момент Мостовому было около тридцати лет.

«Была история с «Юве», была история с «Ливерпулем» – я уже уехал на «Энфилд» подписывать контракт, но тоже «Сельта» запросила деньги», — цитирует Мостового Metaratings.

При этом бывший футболист отметил, что ему не очень хотелось переезжать из теплой Испании в серую Англию.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 и один раз стал победителем Кубка Интертото.