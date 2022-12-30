Аллегри подвёл итоги 2022 года для «Ювентуса»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о достижениях клуба в 2022 году.

В прошлом сезоне «бьянконери» финишировали четвёртыми в Серии А, а после 15 туров нынешней кампании располагаются на третьей позиции.

«Мы пережили много взлётов и падений в 2022 году, но первая половина текущего сезона, думаю, прошла успешно. Мы набрали хорошую форму и можем укрепить свои позиции в новом году. У нас много талантливых молодых игроков, способных помочь нам в будущем», – цитирует журналист Альфредо Педулла главного тренера туринцев.

Свой следующий матч «Ювентус» проведёт 4 января – соперником команды Аллегри будет «Кремонезе».