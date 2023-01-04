«Ювентус» на 90-й минуте домучил аутсайдера

В 16-м туре Серии А «Ювентус» играл на выезде против второй с конца команды чемпионата Италии, «Кремонезе». Соперники создали достаточно много моментов, но тянули с голами до последнего. На старте поединка Эмануэле Валери перебросил вратаря «старой синьоры», но судьи усмотрели офсайд. «Ювентус» ответил рядом хороших атак, но мяч упорно не шел в ворота. В середине второго тайма Валери Дессерс запустил мяч в ближнюю штангу. Каркас ворот снова сыграл за гостей после удара Джека Хендри в крестовину. На 90-й минуте Аркадиуш Милик со штрафного перебросил стенку и все же открыл счет - 1:0.

«Ювентус» продолжает исключительно побеждать в последних матчах Серии А и закрепился на третьем месте, соперник - предпоследний.