«Ювентус» на 90-й минуте домучил аутсайдера

В 16-м туре Серии А «Ювентус» играл на выезде против второй с конца команды чемпионата Италии, «Кремонезе». Соперники создали достаточно много моментов, но тянули с голами до последнего. На старте поединка Эмануэле Валери перебросил вратаря «старой синьоры», но судьи усмотрели офсайд. «Ювентус» ответил рядом хороших атак, но мяч упорно не шел в ворота. В середине второго тайма Валери Дессерс запустил мяч в ближнюю штангу. Каркас ворот снова сыграл за гостей после удара Джека Хендри в крестовину. На 90-й минуте Аркадиуш Милик со штрафного перебросил стенку и все же открыл счет - 1:0.
«Ювентус» продолжает исключительно побеждать в последних матчах Серии А и закрепился на третьем месте, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|90'Милик Аркадиуш (0:1)
Карнесекки Марко•Феррари Алекс 55'60' (Хендри Джек (60') •Бьянкетти Маттео90' (Чофани Даниэль (90') •Лочошвили Лука• 90'Серникола Леонардо•Валери Эмануэле• 90'Мейте Суалихо• 70'Пикель Шарль•Кастаньетти Микеле75' (Миланезе Томмазо (75') •Окереке Давид61' (Буонаюто Кристиан (61') •Дессерс Сириль 68'76' (Афена-Гьян Феликс (76')
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон• 73'Данило Луис•Соуле Матиас55' (Кьеза Федерико (55') •Костич Филип85' (Айлинг Самуэль (85') •Фаджоли Николо56' (Кин Мойзе (56') • 90'Локателли Мануэль•Маккенни Уэстон67' (Паредес Леандро (67') •Миретти Фабио67' (Рабио Адриен (67') • 71'Милик Аркадиуш
04 января. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
Бан пользователя