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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» на 90-й минуте домучил аутсайдера

04 Января 2023 • 22:28 Комментировать (6)
Кремонезе
0:1
Ювентус
окончен

В 16-м туре Серии А «Ювентус» играл на выезде против второй с конца команды чемпионата Италии, «Кремонезе». Соперники создали достаточно много моментов, но тянули с голами до последнего. На старте поединка Эмануэле Валери перебросил вратаря «старой синьоры», но судьи усмотрели офсайд. «Ювентус» ответил рядом хороших атак, но мяч упорно не шел в ворота. В середине второго тайма Валери Дессерс запустил мяч в ближнюю штангу. Каркас ворот снова сыграл за гостей после удара Джека Хендри в крестовину. На 90-й минуте Аркадиуш Милик со штрафного перебросил стенку и все же открыл счет - 1:0.

«Ювентус» продолжает исключительно побеждать в последних матчах Серии А и закрепился на третьем месте, соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Кремонезе0:1Ювентус
  90'Милик Аркадиуш (0:1)
Карнесекки МаркоФеррари Алекс  55' 60' (Хендри Джек ( 60') Бьянкетти Маттео 90' (Чофани Даниэль ( 90') Лочошвили Лука  90'Серникола ЛеонардоВалери Эмануэле  90'Мейте Суалихо  70'Пикель ШарльКастаньетти Микеле 75' (Миланезе Томмазо ( 75') Окереке Давид 61' (Буонаюто Кристиан ( 61') Дессерс Сириль  68' 76' (Афена-Гьян Феликс ( 76')
Запасные: Гильоне ПаолоКваглиата ДжакомоСарр МухамадуАйву ЭмануэльДзанимачча ЛукаСаро ДжанлукаЦаджу Франк
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер Глейсон  73'Данило ЛуисСоуле Матиас 55' (Кьеза Федерико ( 55') Костич Филип 85' (Айлинг Самуэль ( 85') Фаджоли Николо 56' (Кин Мойзе ( 56'  90') Локателли МануэльМаккенни Уэстон 67' (Паредес Леандро ( 67') Миретти Фабио 67' (Рабио Адриен ( 67'  71') Милик Аркадиуш
Запасные: Ругани ДаниэлеАлекс СандроПинсольо КарлоБарренечеа ЭнцоПерин МаттиаБарбьери Томмазо
04 января. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).

 

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Ювентус Кремонезе
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Alex1972
04 Января 2023 в 23:09
Милик хорош ..
sagittarius
04 Января 2023 в 22:36
Если брать за основу заголовок, то можно резюмировать, как Ювентус на 90-й минуте еле домучился с аутсайдером. Тот случай, когда можно сказать: какая-никакая победа есть, да и ладно. Игра не очень.
ЮвиК
04 Января 2023 в 22:36
Так, выводы. Руководство в полном составе поменялось, игра команды нет, значит точно виноват тренер. Один из потенциально лучших атакующих игроков в мире Кьеза отправлен непойми куда непойми зачем на поле. Умом Аллегри не понять. И удачливый что ппц, всю игру держал Милика и тот сделал свое дело. Форца Юве.
sagittarius
04 Января 2023 в 22:47
Если бы Аллегри прочитал твои выводы, то наверняка бы возразил, что не в совсем в полном составе поменялось руководство, Керубини же остался. Стало быть вот он-то и виноват ))
FORZAYOU
04 Января 2023 в 22:33
Милик, хорош чертяка! Спас анус сеньоры
venge
04 Января 2023 в 22:38
И свой анус тоже
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