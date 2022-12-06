«Ювентус» снова могут отправить в Серию Б

Туринский «Ювентус» может быть исключён из числа участников итальянской Серии А. Об этом сообщает Repubblica со ссылкой на юриста Маттиа Грассани.

Ранее сообщалось, что 36-кратного чемпиона Италии подозревают в финансовых преступлениях. По информации источника, текущее расследование может стать для «Ювентуса» самым тяжёлым в его истории. Клубу грозит ссылка в Серию Б.

Напомним, что в 2006 году по причине коррупционного скандала «Ювентусу» уже приходилось выступать в дивизионе рангом ниже.

После 15 туров текущего розыгрыша Серии А «старая синьора» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.