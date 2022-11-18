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Чемпионат Италии. Серия А

Верховод: «Не понимаю, почему Аллегри ещё в «Ювентусе»

18 Ноября 2022 • 07:17 Комментировать
Кремонезе
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Ювентус
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04.01 20:30

Пьетро Верховод, чемпион Италии в составе «Сампдории» в 1991 году и человек, корни которого тянутся в донбасский Старобельск (его отец, Иван Верховод, попав в плен во второй мировой войне, остался в Италии), поделился своим мнением о работе Массимилиано Аллегри в туринском «Ювентусе» - клубе, в котором Верховод провел сезон 1995\1996.

Он считает, что туринцам давно пора расстаться с Аллегри.

- Насчет Аллегри - я бы прекратил работу с ним. Плей-офф Лиги чемпионов - это самый минимум, и я не понимаю, почему его еще держат. Мне кажется, «Ювентусу» пора менять тренерский штаб, - цитирует Верховода Radio Bianconera. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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