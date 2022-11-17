«ПСЖ» и «Ювентус» положили глаз на полузащитника «Ливерпуля»

«ПСЖ» и туринский «Ювентус» рассматривают вариант с приглашением полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. По информации от журналиста Goal Нила Джонса, оба клуба хотят подписать футболиста следующим летом на правах свободного агента.

Помимо «ПСЖ» и «Ювентуса», в услугах Кейта также заинтересован ряд клубов из немецкой Бундеслиги, где Наби ранее выступал в составе «РБ Лейпцига» до перехода в «Ливерпуль».

В конце сезона у Кейта заканчивается контракт с мерсисайдским клубом. Команда Юргена Клоппа хотела бы сохранить хавбека, но сам футболист недоволен количеством своего игрового времени, поэтому готов уйти свободным агентом.