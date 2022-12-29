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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» провёл переговоры по новому контракту с Рабио

29 Декабря 2022 • 21:33 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
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04.01 20:30

«Ювентус» рассчитывает сохранить в своих рядах полузащитника Адриена Рабио.

Соглашение 27-летнего француза истекает летом 2023 года, и сам игрок, как известно, не горит желанием его продлевать. Представители «бьянконери» всё же провели переговоры с матерью Рабио, по совместительству являющейся его агентом, но до согласия по условиям нового договора пока далеко, докладывает GOAL Italia. В ближайшие недели стороны вернутся к обсуждению.

Адриен Рабио провёл 16 матчей за «Ювентус» в нынешней кампании, записав себе в актив пять голов и две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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