«Ювентус» провёл переговоры по новому контракту с Рабио

«Ювентус» рассчитывает сохранить в своих рядах полузащитника Адриена Рабио.

Соглашение 27-летнего француза истекает летом 2023 года, и сам игрок, как известно, не горит желанием его продлевать. Представители «бьянконери» всё же провели переговоры с матерью Рабио, по совместительству являющейся его агентом, но до согласия по условиям нового договора пока далеко, докладывает GOAL Italia. В ближайшие недели стороны вернутся к обсуждению.

Адриен Рабио провёл 16 матчей за «Ювентус» в нынешней кампании, записав себе в актив пять голов и две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро.