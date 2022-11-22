«Кремонезе» собирается вернуть румынского голкипера Раду

«Кремонезе» не нуждается в услугах голкипера Ионуца Раду и собирается в январе вернуть его «Интеру». Карьера Раду в новом клубе не задалась уже с первого же матча, когда он совершил ошибку и его команда проиграла «Фиорентине» со счетом 2:3. О том, что Раду вернется в «Интер», сообщил спортивный директор «Кремонезе» Симоне Джакетта.

- «Кремонезе» пока что не вышел из отпуска, это случится 28 ноября, но мы работаем над органикой команды, которая пока что далека от оптимальной. Мы хотим сделать как минимум одно приобретение, также есть игроки, которые уйдут, как голкипер Раду, которого мы вернем «Интеру», - цитирует пресс-службу клуба fcinter1908.it.