Румынский голкипер Раду допустил ещё одну грубую ошибку и подарил победу «Фиорентине»

В межсезонье румынский голкипер Ионуц Раду, который в прошлом сезоне совершил ужасную ошибку в составе «Интера» в матче с «Болоньей», присоединился к вернувшемуся после долгого перерыва в Серию А «Кремонезе».

И в первом же матче снова совершил грубую ошибку на самой последней минуте, когда его команда, игравшая в меньшинстве, пыталась спасти ничейный результат в матче с «Фиорентиной». После навеса с левого фланга Раду вышел на мяч, но повторил приснопамятный «подвиг» Филимонова образца 1999 года - приземлился вместе с мячом в ворота. Безутешный Раду еще долго стучал кулаком по штанге, а затем и по земле, но это не помогло - «Кремонезе» остался с носом, хотя партнеры и пытались успокоить румынского вратаря.

Впрочем, надо заметить, что в целом Раду стоял в воротах неплохо, а мяч, запущенный с левого фланга Мандрагорой, летел по очень неудобной траектории и попадал в створ ворот, хотя это и не задумывалось как удар по воротам.