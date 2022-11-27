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Чемпионат Италии. Серия А

Ругани не собирается покидать Турин

27 Ноября 2022 • 14:52 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
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04.01 20:30

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани намерен остаться в своём нынешнем клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе 28-летнего футболиста, он недавно купил дом в Турине и не планирует покидать этот город.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается расстаться с Ругани уже в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Италии в 2,5 миллиона евро.  

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «старой синьоры» три игры, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Даниэле Ругани
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