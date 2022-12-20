Туринский «Ювентус» подписал долгосрочный контракт с 19-летним вингером Самуэлем Илингом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

После окончания академии «Ювентуса» Илинг раскрылся на левом фланге под руководством Аллегри, сделав две результативные передачи в трёх матчах во всех соревнованиях. Специалисты отмечают взрывную силу и безупречную технику владения мячом у игрока.

После 15 проведённых матчей «Ювентус» замыкает тройку лидеров чемпионата Италии, сумев набрать 31 очко, и на десять баллов отстаёт от лидера соревнования в лице «Наполи».