Агент Влаховича не исключил уход игрока из «Ювентуса» в январе

Агент нападающего Душана Влаховича не уверен в будущем своего клиента в «Ювентусе».

Согласно многочисленным слухам, сербский футболист может уже зимой покинуть Турин и перебраться в один из английских топ-клубов. По данным Goal, агент Влаховича не стал исключать такой сценарий. Итальянские СМИ приписывают интерес к 22-летнему игроку лондонским «Арсеналу» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».

Душан Влахович пополнил ряды «Ювентуса» в начале 2022 года, перебравшись из «Фиорентины» более чем за 80 млн евро. В нынешнем сезоне форвард семь раз поразил ворота соперников «бьянконери», отыграв 15 матчей в Серии А и Лиге чемпионов.