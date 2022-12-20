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Агент Влаховича не исключил уход игрока из «Ювентуса» в январе

20 Декабря 2022 • 21:04 Комментировать
Кремонезе
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Ювентус
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04.01 20:30

Агент нападающего Душана Влаховича не уверен в будущем своего клиента в «Ювентусе».

Согласно многочисленным слухам, сербский футболист может уже зимой покинуть Турин и перебраться в один из английских топ-клубов. По данным Goal, агент Влаховича не стал исключать такой сценарий. Итальянские СМИ приписывают интерес к 22-летнему игроку лондонским «Арсеналу» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».

Душан Влахович пополнил ряды «Ювентуса» в начале 2022 года, перебравшись из «Фиорентины» более чем за 80 млн евро. В нынешнем сезоне форвард семь раз поразил ворота соперников «бьянконери», отыграв 15 матчей в Серии А и Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Душан Влахович Трансферы футбола - зима 2023
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