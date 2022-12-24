Сакки: «Ювентус» — единственный итальянский клуб, который работает с молодыми игроками»

Известный итальянский специалист Арриго Сакки высказался о работе селекционного отдела туринского «Ювентуса».

«Ювентус» — единственный итальянский клуб, который работает с молодыми игроками, которые показывают энтузиазм и качественную игру. «Ювентус», если подумать, может стать большим сюрпризом после перезапуска. У них вернутся такие важные игроки, как Кьеза, ди Мария и Погба», — заявил финалист ЧМ-1994, чьи слова приводит TuttoJuve.

Напомним, что перед возобновлением розыгрыша Серии А «бьянконери» находятся на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера на десять очков.