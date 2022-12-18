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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария определился со своим будущим в «Ювентусе»

18 Декабря 2022 • 01:10 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
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04.01 20:30

Вингер сборной Аргентины и «Ювентуса» Анхель ди Мария не намерен менять клуб зимой.

Несколькими днями ранее итальянские издания сообщили о вероятном уходе аргентинца из «Ювентуса» уже в январе. Согласно обновлённому отчёту Tuttosport, 34-летний футболист не рассматривает возможность ухода зимой и вполне может продлить контракт с «бьянконери», рассчитанный до июня следующего года. Окончательное решение будет принято ближе к концу сезона. Известно, что у ди Марии также есть варианты в Аргентине и Бразилии, где на него претендуют «Росарио Сентраль» и «Ботафого».

Анхель ди Мария отыграл десять матчей в составе «Ювентуса», отметившись одним голом и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ботафого Анхель Ди Мария Росарио Сентраль
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