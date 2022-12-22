Названа сумма, за которую «Интер» будет готов расстаться с Лаутаро Мартинесом

«Интер» будет готов продать аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» согласятся расстаться со своим лидером, если им поступит предложение в размере 100 миллионов евро. В «Интере» понимают, что продажа одного из ведущих футболистов поможет клубу решить финансовые проблемы.

Действующий контракт Мартинеса с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл за «чёрно-синих» 21 матч, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач.