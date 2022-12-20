Спортивный директор «Интера» – об отстранении Онана из сборной Камеруна: «Мне всё равно»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио поделился мнением о ситуации Андре Онана в сборной Камеруна.

26-летний голкипер был исключён из состава национальной команды после первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022 из-за конфликта с главным тренером Ригобером Сонгом.

«Андре вернулся в расположение «Интера» ещё неделю назад, он чувствует себя хорошо, – рассказывает Аузилио. – Я не спрашивал у него о конфликте с тренером сборной – меня не волнует эта ситуация. Для меня важно лишь то, что он полностью сосредоточен на «Интере», – цитирует TuttoMercatoWeb спортивного директора «нерадзурри».