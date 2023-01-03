Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Спаллетти: «Я не одержим скудетто»

03 Января 2023 • 17:53 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.35 X 3.40 2 3.05
04.01 22:45

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти выступил перед журналистами на пресс-конференции в преддверии матча с «Интером».

На текущий момент «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, опережая второй «Милан» на 8 очков.

«Скудетто – ваша одержимость, а не моя. Я одержим желанием увидеть, как наш город взорвётся от радости», - сказал Спаллетти.

«Завтра мы встретимся с сильным соперником. «Интер» - топ-команда, которая за последние три с половиной года сделала серьёзные инвестиции. Они умеют хорошо обороняться и точно действовать на контратаках. Нам будет важно сыграть организованно», - отметил тренер «Наполи».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.01.23 в 14:30
Сассуоло Сассуоло
Сампдория Сампдория
1.92 3.60 4.10
Видео
04.01.23 в 14:30
Салернитана Салернитана
Милан Милан
5.20 4.20 1.64
Видео
04.01.23 в 16:30
Торино Торино
Верона Верона
1.87 3.65 4.30
Видео
04.01.23 в 16:30
Специя Специя
Аталанта Аталанта
4.70 3.95 1.74
Видео
04.01.23 в 18:30
Рома Рома
Болонья Болонья
1.68 4.00 5.20
Видео
04.01.23 в 18:30
Лечче Лечче
Лацио Лацио
4.90 3.80 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Января
18:19 · Италия. Серия А
​Симоне Индзаги: «Наконец-то у нас есть четыре доступных нападающих»
18:12 · Италия. Серия А
​Симоне Индзаги верит в чемпионство «Интера»
18:08 · Италия. Серия А
​Симоне Индзаги: «У нас больше опасений, чем уверенности»
18:02 · Италия. Серия А
​«Ювентус» готовит новое предложение Рабио
17:53 · Италия. Серия А
​Спаллетти: «Я не одержим скудетто»
17:49 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Мы хотим войти в историю «Милана»
16:38 · Италия. Серия Б
​Черышев возобновляет тренировки в «Венеции»
16:33 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Вероны» ответил на вопрос об интересе «Локомотива» к Гюнтеру
16:10 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» заинтересован в Гюнтере — агент
15:51 · Италия. Серия А
​Аллегри рассказал, когда Погба может вернуться в строй 1
14:25 · Англия. Премьер-лига
Мостовой признался, что мог перейти в «Ливерпуль» и «Ювентус»
13:43 · Италия. Серия А
Миранчук сыграет в старте «Торино» в матче с «Вероной»
13:40 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» очень высоко оценивают Влаховича
12:06 · Италия. Серия А
Малиновский может перейти во французский топ-клуб
11:59 · Италия. Серия А
Леау близок к продлению контракта с «Миланом»
Все новости
Рекомендуем