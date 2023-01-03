​Спаллетти: «Я не одержим скудетто»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти выступил перед журналистами на пресс-конференции в преддверии матча с «Интером».

На текущий момент «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, опережая второй «Милан» на 8 очков.

«Скудетто – ваша одержимость, а не моя. Я одержим желанием увидеть, как наш город взорвётся от радости», - сказал Спаллетти.

«Завтра мы встретимся с сильным соперником. «Интер» - топ-команда, которая за последние три с половиной года сделала серьёзные инвестиции. Они умеют хорошо обороняться и точно действовать на контратаках. Нам будет важно сыграть организованно», - отметил тренер «Наполи».