Дзанетти: «Милан стал моим родным городом»

Проведший всю карьеру в миланском «Интере» Хавьер Дзанетти признался, что считает Милан своим любимым городом, с которым у него сложилась очень прочная связь. Дзанетти выступал за «Интер» с 1995 по 2014 год.

- Для меня Милан стал городом, к которому я очень и очень привязан. Очень сильная связь с этим городом, я приехал сюда совсем молодым, и тут я реализовал свою мечту - стать капитаном «Интера» и выиграть с ним Лигу чемпионов. У Милана огромное сердце и солидарность всех миланцев - все люди хотят помогать друг другу, понимая, что только вместе можно идти вперед, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.