​Джеко: «Играть с «Наполи» или «Эмполи» - без разницы»

Ближайший официальный матч «Интер» проведёт 4 января – против лидирующего в Серии А «Наполи». Нападающий миланской команды Эдин Джеко сказал несколько слов о грядущем противостоянии.

«В матче с «Наполи» будут разыгрываться три очка, как и в любом другом матче. В этом смысле играть с «Наполи» или «Эмполи» - без разницы. Но победа над таким соперником повысит нашу уверенность в себе.

«Наполи» - сильная команда. Скажу честно – я не ожидал, что они так сильно начнут сезон с 13 победами в 15 играх. Надеюсь, они сбавят обороты», - высказался Джеко для итальянского Sky.

«Интер» на текущий момент занимает в Серии А пятое место, отставая от «Наполи» на 11 очков.