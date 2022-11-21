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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» собирается продлить контракт с ди Лоренцо

21 Ноября 2022 • 12:03 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

«Наполи» намерен продлить контракт с капитаном команды Джованни ди Лоренцо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, новое соглашение 29-летнего защитника с неаполитанским клубом будет рассчитано до 2028 года. Ожидается, что ди Лоренцо подпишет контракт следующим летом.

Напомним, срок действующего соглашения итальянца истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 25 миллионов евро.  

В текущем сезоне ди Лоренцо провёл за «Наполи» 21 матч, отличившись в них одним голом и тремя результативными передачами. Отметим, что на данный момент неаполитанцы уверенно возглавляют турнирную таблицу Серии А, набрав 41 очко в 15 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джованни Ди Лоренцо
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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