Симоне Индзаги – о борьбе за чемпионство: «Для «Интера» ничего не потеряно»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о скором возобновлении Серии А.

После 15 туров «нерадзурри» занимают пятое место и отстают от лидирующего «Наполи» на 11 очков, но получат возможность сократить отрыв уже 4 января в домашнем матче с коллективом Лучано Спаллетти.

«2022 год был для нас успешным – мы выиграли трофеи и до последнего боролись за Скудетто в прошлом сезоне, – рассказывает Индзаги в интервью Sky. – Сейчас нам нужно начать всё сначала, мы должны сделать всё возможное, чтобы и нынешний сезон стал успешным. Мы в долгу перед нашими болельщиками, которые поддерживают нас даже в трудные времена. Ничего не потеряно, мы будем биться в чемпионате», – заявил рулевой «Интера».