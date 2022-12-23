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Чемпионат Италии. Серия А

Терим: «Я работал в «Милане», но сейчас болею за «Наполи»

23 Декабря 2022 • 04:28 Комментировать
Интер Милан
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Наполи
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04.01 22:45

В чемпионате Италии позади пятнадцать туров, и «Наполи» лидирует в турнирной таблице с преимуществом в восемь очков. Опережают неаполитанцы «Милан», действующего чемпиона страны, но турецкий специалист Фатих Терим, в прошлом тренировавший «Милан», объявил, что в борьбе за Скудетто поддерживает «Наполи».

- Я рад за Спаллетти, он - мой друг. Я уважаю его. В этом году у них все очень сильно. Я работал в «Милане», но болею за «Наполи». Надеюсь, что команда также выйдет в финал Лиги чемпионов и сыграет в Стамбуле, - цитирует Терима pianetamilan.it.

Свой очередной матч в чемпионате «Наполи» сыграет 4 января против «Интера». 

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Милан Фатих Терим Наполи
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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