Терим: «Я работал в «Милане», но сейчас болею за «Наполи»

В чемпионате Италии позади пятнадцать туров, и «Наполи» лидирует в турнирной таблице с преимуществом в восемь очков. Опережают неаполитанцы «Милан», действующего чемпиона страны, но турецкий специалист Фатих Терим, в прошлом тренировавший «Милан», объявил, что в борьбе за Скудетто поддерживает «Наполи».

- Я рад за Спаллетти, он - мой друг. Я уважаю его. В этом году у них все очень сильно. Я работал в «Милане», но болею за «Наполи». Надеюсь, что команда также выйдет в финал Лиги чемпионов и сыграет в Стамбуле, - цитирует Терима pianetamilan.it.

Свой очередной матч в чемпионате «Наполи» сыграет 4 января против «Интера».