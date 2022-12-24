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Чемпионат Италии. Серия А

Д’Амброзио хочет остаться в «Интере»

24 Декабря 2022 • 11:33 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Защитник миланского «Интера» Данило Д’Амброзио хотел бы остаться в команде и на следующий сезон. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец не хочет покидать «Джузеппе Меацца» следующим летом на правах свободного агента.

Несмотря на желание самого футболиста, руководство «Интера» ещё не определилось, стоит ли предлагать ему новое сотрудничество. По сведениям источника, за ситуацией с контрактом защитника активно следит «Монца».

Д’Амброзио в нынешнем сезоне провёл в итальянской Серии А 4 матча, где не отметился ни одним результативным действием. Итальянец выступает за «нерадзурри» с сезона-2013/14.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Данило Д’Амброзио
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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