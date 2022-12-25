Альтобелли: «Конечно, отрыв «Наполи» растает, вопрос - насколько»?

Бывший итальянский нападающий Алессандро Альтобелли, в прошлом выступавший за «Интер» и «Ювентус», не сомневается в том, что во второй части итальянского чемпионата, которая составит примерно 60 процентов всей турнирной дистанции, борьба за Скудетто обострится. Сейчас «Наполи» лидирует с восемью очками преимущества над ближайшим конкурентом.

- «Интер», «Милан» и «Ювентус» могут организовать погоню, уверен, что отрыв «Наполи» начнет таять, но вопрос в том, насколько. «Интеру» будет сложнее всего, там и 11 очков отставания, и «Милан» с «Ювентусом» впереди. Мне очень интересно будет посмотреть, как вернется в чемпионат «Милан», очень важен будет Леау, - цитирует Альтобелли fcinter1908.it.