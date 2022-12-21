Распадори: «В свою команду я взял бы Левандовски и Бензема»

Нападающий итальянского «Наполи» Джакомо Распадори рассказал о том, что считает Серхио Агуэро своим кумиром, а вот в гипотетическую команду мечты он бы взял других нападающих. Ему импонируют такие современные игроки, как французский форвард «Реала» Карим Бензема и его новый «немезид» - Роберт Левандовски, который представляет злейшего врага «сливочных» - «Барселону».

- Бензема и Левандовски впереди - вот кого я хотел бы увидеть. У них есть не только талант, но и опыт. Из тех, кто подает надежды, я бы назвал Эрлинга Холанна и Виктора Осимхена, - цитирует слова Распадори Corriere dello Sport.