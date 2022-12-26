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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Лаутаро: «Мысли всецело об «Интере»

26 Декабря 2022 • 17:53 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Лаутаро Мартинес не горит желанием покинуть «Интер», об этом сообщает его агент Алехандро Камано. Не забив ни один гол на чемпионате мира, Лаутаро Мартинес, тем не менее, стал чемпионом мира, а значит, автоматически попал на радар и других престижных клубов. Но ему, как и любому аргентинцу, очень комфортно в Италии, и это важный фактор.

- Лаутаро очень предан команде, победы «Интера» - самое важное для него. И он считает, что болельщики «Интера» внесли свой вклад в эту прекрасную победу сборной Аргентины в чемпионате мира, - цитирует слова агента аргентинского нападающего fcinter1908.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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