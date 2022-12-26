Агент Лаутаро: «Мысли всецело об «Интере»

Лаутаро Мартинес не горит желанием покинуть «Интер», об этом сообщает его агент Алехандро Камано. Не забив ни один гол на чемпионате мира, Лаутаро Мартинес, тем не менее, стал чемпионом мира, а значит, автоматически попал на радар и других престижных клубов. Но ему, как и любому аргентинцу, очень комфортно в Италии, и это важный фактор.

- Лаутаро очень предан команде, победы «Интера» - самое важное для него. И он считает, что болельщики «Интера» внесли свой вклад в эту прекрасную победу сборной Аргентины в чемпионате мира, - цитирует слова агента аргентинского нападающего fcinter1908.it.