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Чемпионат Италии. Серия А

Джаккерини: «Наполи» будет бороться за Скудетто до конца»

26 Декабря 2022 • 19:05 Комментировать
Интер Милан
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Наполи
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04.01 22:45

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, команда Лучано Спаллетти уже имеет восьмиочковое преимущество над ближайшим конкурентом, и бывший игрок туринского «Ювентуса», а также «Наполи», Эммануэле Джаккерини, считает это настоящей заявкой. По его мнению, «Наполи» будет претендовать на чемпионский титул до самого конца, а не сдуется посреди чемпионата.

- Спаллетти проделал невероятную работу. Новые приобретения с лихвой компенсировали ушедших летом. Уверен, что «Наполи» будет сражаться за титул до конца, и это может быть, в принципе, чемпионат «Наполи», - цитирует Джаккерини juvenews.eu. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Эмануэле Джаккерини Эммануэле Джаккерини
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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