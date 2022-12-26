Джаккерини: «Наполи» будет бороться за Скудетто до конца»

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, команда Лучано Спаллетти уже имеет восьмиочковое преимущество над ближайшим конкурентом, и бывший игрок туринского «Ювентуса», а также «Наполи», Эммануэле Джаккерини, считает это настоящей заявкой. По его мнению, «Наполи» будет претендовать на чемпионский титул до самого конца, а не сдуется посреди чемпионата.

- Спаллетти проделал невероятную работу. Новые приобретения с лихвой компенсировали ушедших летом. Уверен, что «Наполи» будет сражаться за титул до конца, и это может быть, в принципе, чемпионат «Наполи», - цитирует Джаккерини juvenews.eu.