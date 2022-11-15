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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» планируют провести переговоры с Кварацхелией

15 Ноября 2022 • 20:51 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли признался, что клуб планирует обсудить улучшенный контракт с Хвичей Кварацхелией.

Игра грузинского вингера привлекла интерес со стороны грандов европейского футбола, и руководство «Наполи» собирается пересмотреть условия контракта 21-летнего игрока: «Мы обсудим контракт Хвичи с его агентами. Нынешнее соглашение рассчитано ещё на четыре года, у нас хорошие взаимоотношения. Нет никаких проблем», – цитирует Corriere dello Sport спортивного директора неаполитанцев.

Хвича Кварацхелия записал себе в актив восемь голов и десять результативных передач в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Кристиано Джунтоли Хвича Кварацхелия
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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