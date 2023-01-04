«Интер» и «Наполи» объявили составы на главный матч тура

В Италии начались матчи шестнадцатого тура чемпионата, центральным матчем станет поединок между миланским «Интером» и «Наполи» - лидером чемпионата. Накануне игры оба наставника объявили стартовые составы своих команд.

«Интер»: Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лукаку.

«Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Мин Джэ, Оливера, Замбо-Англисса, Лоботка, Зьелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Следить за событиями игры в рамках Серии А между «Интером» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.