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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Ювентуса» может заменить Шкриньяра в «Интере»

27 Декабря 2022 • 21:40 Комментировать
Специя
...
Аталанта
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04.01 16:30

Центральный защитник «Аталанты» Мерих Демирал может продолжить карьеру в миланском «Интере».

Боссы «нерадзурри» с лета работают над продлением контракта с Миланом Шкриньяром, но словак по-прежнему не дал согласия. 27-летний игрок может быть продан уже в январе, поскольку клуб не хочет отпускать его свободным агентом по окончании сезона. Согласно сведениям Calciomercato, в качестве замены Шкриньяру рассматривается экс-защитник «Ювентуса» Мерих Демирал, ныне представляющий «Аталанту».

24-летний турецкий футболист был куплен клубом из Бергамо прошедшим летом. Его текущая трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Аталанта Милан Шкриньяр Мерих Демирал Трансферы футбола - зима 2023
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