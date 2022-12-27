Экс-игрок «Ювентуса» может заменить Шкриньяра в «Интере»

Центральный защитник «Аталанты» Мерих Демирал может продолжить карьеру в миланском «Интере».

Боссы «нерадзурри» с лета работают над продлением контракта с Миланом Шкриньяром, но словак по-прежнему не дал согласия. 27-летний игрок может быть продан уже в январе, поскольку клуб не хочет отпускать его свободным агентом по окончании сезона. Согласно сведениям Calciomercato, в качестве замены Шкриньяру рассматривается экс-защитник «Ювентуса» Мерих Демирал, ныне представляющий «Аталанту».

24-летний турецкий футболист был куплен клубом из Бергамо прошедшим летом. Его текущая трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро.