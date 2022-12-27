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Чемпионат Италии. Серия А

​Лаутаро Мартинес может сыграть за «Интер» в первом матче нового года

27 Декабря 2022 • 17:57 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Нападающий Лаутаро Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Футболист до сих пор не присоединился к «Интеру». По данным La Gazzetta dello Sport, Мартинес вернётся в Италию в ближайшую пятницу, 30 декабря.

Отмечается, что Лаутаро Мартинес будет следовать плотному графику с ежедневными тренировками. Форвард должен быть готов сыграть за «Интер» в первом матче 2023 года. В среду, 4 января, команда Симоне Индзаги будет принимать лидирующий «Наполи» в Серии А.

Добавим, что на текущий момент миланский «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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