​Лаутаро Мартинес может сыграть за «Интер» в первом матче нового года

Нападающий Лаутаро Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Футболист до сих пор не присоединился к «Интеру». По данным La Gazzetta dello Sport, Мартинес вернётся в Италию в ближайшую пятницу, 30 декабря.

Отмечается, что Лаутаро Мартинес будет следовать плотному графику с ежедневными тренировками. Форвард должен быть готов сыграть за «Интер» в первом матче 2023 года. В среду, 4 января, команда Симоне Индзаги будет принимать лидирующий «Наполи» в Серии А.

Добавим, что на текущий момент миланский «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.