Де Врей подтвердил желание покинуть «Интер»

Мы уже сообщали о том, что нидерландский защитник Стефан де Врей решил покинуть Италию после девятилетнего опыта в этой стране. Но пока что не совсем ясно, куда собрался Стефан - у него есть варианты как с европейскими клубами, так и в американской серии МЛС.

Между тем, как сообщает fcinter1908.it, де Врей подтвердил свое желание расстаться с миланским клубом, заявив о «наступившем моменте». Впрочем, надо заметить, что «Интер» не прочь продлить контракт и условия его де Врею известны - соглашение сроком еще на два года, причем с сохранением нынешнего жалования.

Однако, как уточняет источник, желание де Врея уйти связано совсем не с финансовым аспектом.