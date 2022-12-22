В «Интере» верят, что Джеко продлит контракт, но у игрока есть ещё один вариант для продолжения карьеры

В руководстве миланского «Интера» есть уверенность, что нападающий Эдин Джеко продлит свой контракт, который истекает летом 2023 года. По информации от журналиста Симоне Тоньи, в случае чего, у боснийца будет ещё один вариант для продолжения карьеры в лице турецкого «Галатасарая».

Сам форвард пока склоняется к тому, чтобы остаться на «Джузеппе Меацца», но будущие перестановки могут повлиять на его игровое время, поэтому Джеко вполне может летом оказаться в Турции.

Несмотря на свой 36-летний возраст, Джеко в нынешнем сезоне отметился в Серии А шестью голами и двумя результативными передачами. Этот сезон стал вторым для боснийца на «Джузеппе Меацца».