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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» верят, что Джеко продлит контракт, но у игрока есть ещё один вариант для продолжения карьеры

22 Декабря 2022 • 12:45 Комментировать
Галатасарай
...
Кечиоренгюджю Анкара
1 1.25 X 6.30 2 11.00
Через 6 ч. 19 мин.

В руководстве миланского «Интера» есть уверенность, что нападающий Эдин Джеко продлит свой контракт, который истекает летом 2023 года. По информации от журналиста Симоне Тоньи, в случае чего, у боснийца будет ещё один вариант для продолжения карьеры в лице турецкого «Галатасарая».

Сам форвард пока склоняется к тому, чтобы остаться на «Джузеппе Меацца», но будущие перестановки могут повлиять на его игровое время, поэтому Джеко вполне может летом оказаться в Турции.

Несмотря на свой 36-летний возраст, Джеко в нынешнем сезоне отметился в Серии А шестью голами и двумя результативными передачами. Этот сезон стал вторым для боснийца на «Джузеппе Меацца».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Интер Милан Эдин Джеко
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ГАЛАТАСАРАЙ КЕЧИОРЕНГЮДЖЮ АНКАРА
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