Лаутаро Мартинес: «Спасибо всем за приём, рад победе»

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес вернулся с чемпионата мира, выступить лучше в котором ему, по его словам, помешала травма. И на «Джузеппе Меацца» его чествовали приличествующим образом - не как Месси в Париже, конечно, но все же. Лаутаро вышел на поле на замену и помог своей команде отстоять победу в игре против «Наполи», по-прежнему лидирующего в турнирной таблице.

- Спасибо всем за прием, очень приятно. И я счастлив, что мы начали год с победы, - написал Лаутаро в социальных сетях.

В следующем туре «Интеру» предстоит матч против «Монцы», эта игра пройдет уже седьмого января.