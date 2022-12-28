​Зе Мария: «Интер» сделает всё, чтобы победить в матче с «Наполи»

Четвертого января возобновляется чемпионат Италии, миланскому «Интеру» предстоит крайне важный матч - против лидера чемпионата «Наполи». Сейчас «Интер» уступает «Наполи» 11 очков - как легко понять, в случае поражения «Интер» отстанет уже на 14 баллов, что похоронит, фактически, надежды на Скудетто. Поэтому бывший игрок «Интера», бразилец Зе Мария, уверен, что миланцы будут играть строго на победу.

- «Наполи», я думаю, сыграет в свой футбол, а вот «Интер» будет стремиться к победе. Иначе отыграться у неаполитанцев станет невозможно. Думаю, матч будет очень любопытным со всех точек зрения. А в борьбе за Скудетто будет участвовать также и «Милан». Буду рад, если «Наполи» выиграет, - цитирует слова Зе Марии ITASportPress.