Маротта — о Лукаку: «Он мотивирован на великие дела»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о нападающем «нерадзурри» Ромелу Лукаку.

Напомним, что в нынешнем сезоне 29-летний бельгиец из-за травмы провёл за «Интер» лишь пять матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.

«Мы знаем, что Ромелу любит «Интер», мы это чувствуем. Он мотивирован на великие дела и работает над тем, чтобы как можно скорее вернуть хорошую форму», — заявил Маротта.

Отметим, что права на Лукаку принадлежат лондонскому «Челси», а за миланский клуб форвард выступает на правах аренды.

В 15 турах итальянской Серии А «Интер» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Наполи» «чёрно-синие» отстают на 11 баллов.