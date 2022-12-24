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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта — о Лукаку: «Он мотивирован на великие дела»

24 Декабря 2022 • 16:15 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о нападающем «нерадзурри» Ромелу Лукаку.

Напомним, что в нынешнем сезоне 29-летний бельгиец из-за травмы провёл за «Интер» лишь пять матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.

«Мы знаем, что Ромелу любит «Интер», мы это чувствуем. Он мотивирован на великие дела и работает над тем, чтобы как можно скорее вернуть хорошую форму», — заявил Маротта.

Отметим, что права на Лукаку принадлежат лондонскому «Челси», а за миланский клуб форвард выступает на правах аренды.

В 15 турах итальянской Серии А «Интер» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Наполи» «чёрно-синие» отстают на 11 баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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