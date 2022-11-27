Сын Марадоны прокомментировал прозвище Кварацхелии - «Кварадона»

Диего Марадона-жуниор, сын легендарного капитана «Наполи» и аргентинской сборной Диего Марадоны, поделился своим мнением об игре грузинского новичка клуба Хвичи Кварацхелии. Болельщики, восхищенные его игровой манерой, уже нарекли Кварацхелию весьма красноречивым прозвищем - «Кварадона».

- Людям нравятся звучные сравнения и прозвища. Но я хочу сказать, что равных моему отцу не было. Он был лучшим. Сильнейшим. Он был и будет. Но в то же время я считаю, что грузин великолепен, - цитирует Марадону-младшего fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» сразится с миланским «Интером», это случится четвертого января.