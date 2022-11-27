Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат Италии. Серия А

Сын Марадоны прокомментировал прозвище Кварацхелии - «Кварадона»

27 Ноября 2022 • 00:20 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Диего Марадона-жуниор, сын легендарного капитана «Наполи» и аргентинской сборной Диего Марадоны, поделился своим мнением об игре грузинского новичка клуба Хвичи Кварацхелии. Болельщики, восхищенные его игровой манерой, уже нарекли Кварацхелию весьма красноречивым прозвищем - «Кварадона».

- Людям нравятся звучные сравнения и прозвища. Но я хочу сказать, что равных моему отцу не было. Он был лучшим. Сильнейшим.  Он был и будет. Но в то же время я считаю, что грузин великолепен, - цитирует Марадону-младшего fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» сразится с миланским «Интером», это случится четвертого января. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Ноября
00:20 · Италия. Серия А
Сын Марадоны прокомментировал прозвище Кварацхелии - «Кварадона»
26 Ноября
20:46 · Италия. Серия А
​Спаллетти: «Я бы хотел, чтобы посреди сезона всегда был перерыв»
20:12 · Италия. Серия А
Джеко обозначил свои пожелания по продлению контракта - никакого снижения зарплаты
19:56 · Италия. Серия А
​Карсдорп вернулся в Рим после «психологических проблем»
17:45 · Италия. Серия А
Кураньи высказался об игре Кокорина в чемпионате Кипра
17:34 · Италия. Серия А
​Погба тренируется в Майами
17:11 · Италия. Серия А
В «Торино» прокомментировали возможный выкуп Миранчука у «Аталанты»
16:15 · Италия. Серия А
Онана: «Раньше «Интер» ассоциировался для меня с Это-о»
16:11 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» хочет вернуть игрока «Милана» 1
16:09 · Италия. Серия А
Бывший вратарь «Сампдории»: «Станковичу придётся сотворить чудо»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Леау пока не является приоритетом для «МЮ»
14:56 · Италия. Серия А
Онана: «Я почувствовал себя футболистом «Интера» с первой же минуты, как узнал об интересе клуба»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Широков — о стычке со Спаллетти: «Между нами произошла любовь»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Интер» нацелился на защитника «Тоттенхэма»
12:39 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич мечтает выступать за «Реал»
Все новости
Рекомендуем