«Наполи» увеличит зарплату Хвиче в два раза

«Наполи» планирует продлить контракт с грузинским нападающим Хвичей Кварацхелией до 2028 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб намерен увеличить зарплату своему футболисту в два раза. Ранее сообщалось, что в январе агент Хвичи посетит Неаполь, чтобы обсудить детали нового соглашения.

Напомним, действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер провёл в составе своей команды 17 матчей, забив в них восемь голов и отдав 10 результативных передач.