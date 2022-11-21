В ближайшее время «Интер» обсудит с Дармианом продление контракта

«Интер» планирует продлить контракт с 32-летним защитником Маттео Дармианом сообщает, La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что действующее соглашение итальянца с миланским клубом рассчитано до лета следующего года. В ближайшее время стороны планируют обсудить его продление.

Напомним, Дармиан перешёл в «Интер» из «Пармы» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе «нерадзурри» 14 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Защитник также известен по своим выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Палермо», «Торино», а также национальную сборную Италии.