Жоржиньо хочет вернуться в «Наполи»

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо следующим летом хочет вернуться в «Наполи», за который выступал с 2014 по 2018 год. По информации от Repubblica, возвращение в Неаполь – приоритетный вариант продолжения карьеры для хавбека сборной Италии.

При этом агент футболиста на днях заявил, что Жоржиньо получил предложение от «Челси» о новом контракте. Затем начали ходить слухи, что предложенные условия не устраивают полузащитника.

За ситуацией с будущим Жоржиньо также активно наблюдают два клуба – каталонская «Барселона» и «Ньюкасл». 31-летний футболист в нынешнем сезоне отметился двумя голами в АПЛ, который были забиты с пенальти.