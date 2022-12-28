Хвича: «Наполи» сделает всё возможное, чтобы выиграть чемпионство»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия заявил, что его команда сделает всё возможное для того, чтобы завоевать чемпионский титул Серии А. В данный момент отрыв неаполитанцев от второго места составляет 8 очков.

«Я не могу сказать, что являюсь суеверным, но для нас будет важна каждая игра. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть титул. Мы определённо верим в успех. В каждом матче мы стараемся победить. Посмотрим, что произойдёт», – цитирует Кварацхелию Football Italia.

В последний раз «Наполи» брал скудетто в сезоне-1989/90. Хвича в нынешнем сезоне является одним из ключевых игроков для команды Лучано Спаллетти. Грузин записав на свой актив 8 голов и 8 ассистов во всех турнирах.