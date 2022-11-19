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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» – главный претендент на форварда сборной Франции Тюрама

19 Ноября 2022 • 20:31 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Миланский «Интер» рассчитывает оформить подписание нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама уже в январе.

На 25-летнего футболиста, попавшего в финальную заявку сборной Франции на чемпионат мира, также претендуют представители Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Даниэле Лонго, «Интер» планирует оформить подписание Тюрама в предстоящее трансферное окно. В стане «нерадзурри» считают, что вероятность заключения сделки довольно велика, и в скором времени клуб направит официальное предложение «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Действующий контракт Маркуса Тюрама истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Сборная Франции Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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