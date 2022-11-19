«Интер» – главный претендент на форварда сборной Франции Тюрама

Миланский «Интер» рассчитывает оформить подписание нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама уже в январе.

На 25-летнего футболиста, попавшего в финальную заявку сборной Франции на чемпионат мира, также претендуют представители Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Даниэле Лонго, «Интер» планирует оформить подписание Тюрама в предстоящее трансферное окно. В стане «нерадзурри» считают, что вероятность заключения сделки довольно велика, и в скором времени клуб направит официальное предложение «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Действующий контракт Маркуса Тюрама истекает летом 2023 года.