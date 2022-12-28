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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия вошёл в десятку самых подорожавших игроков мира в 2022 году

28 Декабря 2022 • 21:59 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Грузинская звезда «Наполи» Хвича Кварацхелия вошёл в десятку самых подорожавших игроков мира по версии портала Transfermarkt в уходящем году. Грузин занял в этом топе восьмое место, прибавив к стоимости 44 млн евро в 2022 году. В начале календарного года он стоил 16 млн евро.

В списке Кварацхелия разместился между Джамалом Мусиалой из «Баварии» (седьмое место, подорожал на 45 млн евро) и форвардом «Реала» Родриго (девятое подорожал на 40 млн евро).

Возглавляют список сразу два игрока – это полузащитники Гави («Барселона) и Орельен Тчуамени («Реал Мадрид»). Они прибавили к стоимости за календарный год оба по 50 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Кварацхелия забил за неаполитанцев восемь голов и оформил 10 ассистов во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Гави Орельен Тчуамени
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