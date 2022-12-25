Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески: «Ювентус» способен настичь «Наполи»

25 Декабря 2022 • 11:59 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Бывший футболист итальянского «Ювентуса» Федерико Бернардески верит в то, что «старая синьора» еще способна настичь «Наполи» в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А. По его мнению, «Ювентус» набрал ход, одержав шесть побед кряду, у Массимилиано Аллегри в распоряжении более опытные и способные футболисты.

- «Наполи» делает невероятные вещи, у них появился невероятный игрок Кварацхелия, но я уверен, что чемпионат еще открыт. Уверен, что «Ювентус» и «Интер» станут главными соперниками «Наполи». У «Ювентуса» есть что-то, чего не хватает «Наполи» и всем другим командам Серии А, на мой взгляд, что-то особое. Менталитет, наверное. У Аллегри в распоряжении, к тому же, более квалифицированные игроки, - цитирует слова Бернардески fcinter1908.it. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
12:13 · Италия. Серия А
Пануччи вспомнил злополучный матч с Южной Кореей на ЧМ-2002
11:59 · Италия. Серия А
Бернардески: «Ювентус» способен настичь «Наполи»
11:25 · Италия. Серия А
Пануччи: «Тео Эрнандес - один из лучших в мире»
11:21 · Италия. Серия А
«Рома» повесила ценник на Шомуродова
11:15 · Италия. Серия А
Донадони считает, что борьба в чемпионате Италии после перерыва обострится
10:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пануччи: «Я был уверен, что Аргентина выиграет»
10:27 · Германия. Бундеслига
«Фиорентина» нашла нового форварда в Бундеслиге
10:21 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб близок к трансферу Малиновского
09:53 · Италия. Серия А
Станкович поздравил фанов «Сампдории» и пожелал счастливого Рождества
09:45 · Германия. Бундеслига
«Аталанта» не отпустит своего таланта в «Баварию»
09:43 · Италия. Серия А
Херман Денис: «Возвращение Гамшика в «Наполи» стало бы прекрасным завершением карьеры»
09:38 · Италия. Серия А
Пануччи оценил уровень Тео Эрнандеса
09:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пануччи: «Месси или Марадона? Диего дарил больше эмоций» 4
09:35 · Италия. Серия А
Вратарь «Лацио» Проведель: «Я был счастлив уже от того, что моё имя ставили рядом с именем Сарри»
09:30 · Италия. Серия А
Херман Денис: «Наполи» заслуживает Скудетто»
Все новости
Рекомендуем