Бернардески: «Ювентус» способен настичь «Наполи»

Бывший футболист итальянского «Ювентуса» Федерико Бернардески верит в то, что «старая синьора» еще способна настичь «Наполи» в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А. По его мнению, «Ювентус» набрал ход, одержав шесть побед кряду, у Массимилиано Аллегри в распоряжении более опытные и способные футболисты.

- «Наполи» делает невероятные вещи, у них появился невероятный игрок Кварацхелия, но я уверен, что чемпионат еще открыт. Уверен, что «Ювентус» и «Интер» станут главными соперниками «Наполи». У «Ювентуса» есть что-то, чего не хватает «Наполи» и всем другим командам Серии А, на мой взгляд, что-то особое. Менталитет, наверное. У Аллегри в распоряжении, к тому же, более квалифицированные игроки, - цитирует слова Бернардески fcinter1908.it.