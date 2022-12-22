Чалханоглу: «У меня оптимальные отношения с Симоне Индзаги»

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу перебрался в «Интер» летом 2021 года, его очень хотел видеть в составе своей команды Симоне Индзаги. Менять город Хакану не пришлось, так как ранее он выступал в «Милане». По словам Чалханоглу, у него сложились отличные рабочие отношения с наставником.

- У нас оптимальные отношения. Симоне очень настойчиво хотел видеть меня в «Интере». И с первого дня не уставал нахваливать меня. Ему очень понравилось, как я заменил Брозовича. Вместе мы выиграли два трофея, но не смогли пока что выиграть вместе Скудетто, - цитирует слова Чалханоглу Corriere della Sera.