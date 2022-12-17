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Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «Ачерби стоил бы 50 млн, если бы был моложе»

17 Декабря 2022 • 23:40 Комментировать
Лечче
...
Лацио
1 3.65 X 3.35 2 2.10
04.01 18:30

Агент Франческо Ачерби высказался о возможном переходе центрального защитника в «Интер» на постоянной основе.

34-летний игрок принадлежит «Лацио», но у «нерадзурри» есть возможность активировать опцию выкупа опытного центрбека за 4 млн евро. Руководство миланцев заинтересовано в продолжении сотрудничества с Ачерби, однако пытается договориться с «Лацио» о снижении компенсации, что подтвердил агент футболиста: «Думаю, клубы должны договориться о снижении цены перехода, ведь маловероятно, что «Интер» согласится платить 4 млн за почти 35-летнего Ачерби. Однако, конечно, я уверен в способностях Франческо – будь он на десять лет моложе, его цена составляла бы 50 млн евро», – цитирует Football Italia представителя защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Франческо Ачерби
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ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
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