Агент: «Ачерби стоил бы 50 млн, если бы был моложе»

Агент Франческо Ачерби высказался о возможном переходе центрального защитника в «Интер» на постоянной основе.

34-летний игрок принадлежит «Лацио», но у «нерадзурри» есть возможность активировать опцию выкупа опытного центрбека за 4 млн евро. Руководство миланцев заинтересовано в продолжении сотрудничества с Ачерби, однако пытается договориться с «Лацио» о снижении компенсации, что подтвердил агент футболиста: «Думаю, клубы должны договориться о снижении цены перехода, ведь маловероятно, что «Интер» согласится платить 4 млн за почти 35-летнего Ачерби. Однако, конечно, я уверен в способностях Франческо – будь он на десять лет моложе, его цена составляла бы 50 млн евро», – цитирует Football Italia представителя защитника.