Симоне Индзаги: «Впечатляющая победа»

В центральном матче шестнадцатого тура чемпионата Италии «Наполи» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в Милане «Интеру» с минимальным счетом - 0:1. Наставник миланского клуба Симоне Индзаги доволен победой, которая сократила отставание «Интера» от лидера до восьми очков.

- Победа над «Наполи», единственным большим клубом Европы, еще не проигрывавшим - это, конечно же, большое удовлетворение. Я горжусь своей командой, ребята помогали друг другу, я был уверен в них, несмотря на долгую паузу. Такая победа дарит уверенность в будущем, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.