Лукаку рассказал, что думает о «Наполи»

Центральный нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от предстоящего поединка против «Наполи» в рамках 16-го тура чемпионата Италии.

«Спаллетти сейчас очень хорошо работает. Это сильный специалист. У «Наполи» есть отличные футболисты, я смотрел несколько их матчей. Команда великолепно проводит нынешний сезон и заслуженно идет на первом месте. Мы их уважаем, но не боимся», - передает слова Ромелу инсайдер Джанлука ди Марцио.

Матч «Интер» - «Наполи» состоится в среду, 4 января, в Милане. После 15 туров хозяева занимают пятое место в таблице Серии А, в неаполитанцы лидируют.